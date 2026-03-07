الكويت تعلن تصديها لموجة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة المعادية الإيرانية





أعلنت دولة الكويت نجاح قواتها المسلحة منذ فجر اليوم (الجمعة) في التصدي لموجة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة المعادية القادمة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية

في بيان قوله إن الدفاعات الجوية الكويتية اعترضت ودمرت (12) طائرة مسيرة في شمال ووسط البلاد و(14) صاروخا في جنوبها سقط منها اثنان خارج منطقة التهديد مشيرا إلى أن هذه الهجمات الغاشمة خلفت أضرارا مادية فقط نتيجة سقوط شظايا.

ونوه إلى أن أصوات الانفجارات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة.