رئيس الوزراء اللبناني يحذر من "كارثة إنسانية" على وقع الغارات الإسرائيلية

حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الجمعة من "كارثة إنسانية" بعد نزوح الآلاف من بيوتهم إثر تحذيرات اسرائيلية واسعة بالإخلاء تلتها غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ ليل الخميس.

وقال سلام في كلمة أمام سفراء دول عربية وأجنبية إن "عواقب هذا النزوح على المستوى الإنساني والسياسي قد تكون غير مسبوقة"، محذرا من "كارثة إنسانية وشيكة".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة شن غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل "حزب الله" الموالي لإيران.

وجاء في بيان صادر عن الجيش أنه "يضرب حاليا البنى التحتية لـ"حزب الله" في منطقة الضاحية في بيروت، المزيد من التفاصيل لاحقا".