السيسي: مصر في حالة "شبه طوارئ" بسبب تبعات الحرب على الاقتصاد

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس إن بلاده تعيش حالة "شبه طوارئ" على صعيد الاقتصاد نتيجة للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، محذرا من تداعيات الأزمة الحالية على الأسعار.

وفي فعالية أقيمت في الأكاديمية العسكرية، قال السيسي إن "الأزمة الحالية قد تترتب عليها بعض التداعيات على الأسعار"، محذرا من "إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري"، وفق بيان صادر عن المتحدث باسمه.

وأوضح السيسي الخميس أن مصر "لا تزال تحاول القيام بجهود وساطة مخلصة وأمينة لوقف الحرب لأن استمرارها ستكون له ضريبة كبيرة".