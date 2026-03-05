النمسا تؤكد التزامها بالعمل مع الشركاء في الشرق الأوسط لحماية الاستقرار الإقليمي

أكد رئيس وزراء النمسا، المستشار كريستيان شتوكر، التزام بلاده التام بالعمل عن كثب مع الشركاء في منطقة الخليج والشرق الأوسط لحماية الاستقرار الإقليمي. وقال شتوكر، "ندعم جميع الجهود الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى تهدئة الوضع ومنع اتساع رقعة الصراع ".

وأضاف شتوكر في تصريح له "نتضامن تضامنًا كاملًا مع جميع دول المنطقة التي تستهدفها الهجمات العشوائية للنظام الإيراني" وشدد على "وجوب وقف هذه الهجمات فورًا."

ومن جانبها أكدت بيآتا ماينل-رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، التزام بلادها بخفض التصعيد، وقالت "يجب أن تتوقف هجمات إيران غير المبررة على دول المنطقة فورًا" وشددت الوزيرة على وجوب تجنب اندلاع حرب أوسع نطاقًا بأي ثمن.