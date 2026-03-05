القوات المسلحة القطرية تعترض 13 صاروخا باليستيا و4 طائرات مسيرة إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن نجاح قواتها المسلحة في التصدي لهجوم إيراني، استهدف دولة قطر اليوم الخميس، وشمل 14 صاروخاً باليستياً و4 طائرات مسيرة، مؤكدة عدم وقوع أي خسائر بشرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن الموجات الصاروخية بدأت اعتباراً من الساعة 11:51 ظهراً، حيث تمكنت القوات المسلحة من اعتراض 13 صاروخاً والتصدي للطائرات المسيرة الأربع بنجاح، في حين سقط الصاروخ الأخير داخل المياه الإقليمية لدولة قطر.

وشددت وزارة الدفاع على امتلاك القوات المسلحة القطرية كامل القدرات والإمكانيات لحماية سيادة الدولة وصون أراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

ودعت الوزارة، في ختام بيانها، المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد حصراً على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.