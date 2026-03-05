إيران تستهدف مقار مجموعات كردية في كردستان العراق

أعلنت إيران اليوم الخميس أنها استهدفت مقار مجموعات كردية في كردستان العراق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية، وذلك عقب غارات جوية استهدفت مناطق كردية في إيران والعراق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" في منشور على تطبيق تليغرام، عن بيان عسكري قوله "استهدفنا مقار جماعات كردية معارضة للثورة في كردستان العراق بثلاثة صواريخ".

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت مؤخرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يفكر في تسليح الجماعات الكردية لإثارة انتفاضة ضد القيادة الإيرانية، لكن البيت الأبيض نفى تلك التقارير.

ومع ذلك، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب تحدث مع قادة أكراد في المنطقة بشأن القاعدة الأمريكية في كردستان العراق.

ويشكل الأكراد جماعة عرقية يعيشون بشكل رئيسي في العراق وإيران وسوريا وتركيا.