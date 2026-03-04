البحرية الأميركية تغرق فرقاطة إيرانية في المحيط الهندي

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الأربعاء أن غواصة أميركية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي الثلاثاء وذلك بعدما أبلغت البحرية السريلانكية عن غرق الفرقاطة الإيرانية "دينا" قرب سواحلها.

وقال هيغسيث في مؤتمر صحافي في وزارة الدفاع الأميركية "بالأمس في المحيط الهندي... أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية إيرانية ظنت أنها في مأمن في المياه الدولية، لكنها غرقت بواسطة طوربيد".

ووصف هيغسيث الهجوم بأنه "موت صامت" وأول عملية إغراق أميركية لسفينة معادية بواسطة طوربيد منذ الحرب العالمية الثانية. وقال "كما في تلك الحرب، نقاتل بهدف النصر".