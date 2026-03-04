دفاعات "الناتو" تدمر صاروخاً باليستياً إيرانياً في الأجواء التركية

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي وأنظمة الدفاع من الصواريخ في شرق البحر المتوسط دمرت صاروخا باليستيا أطلق من إيران متجها نحو المجال الجوي التركي بعد أن عبر فوق سوريا والعراق.
وأضافت الوزارة في بيان أن الواقعة لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين وأشارت إلى أن تركيا تحتفظ بحقها في الرد على أي عمل عدائي ضدها لكنها تدعو في ذات الوقت الأطراف المعنية إلى الإحجام عن أي خطوات من شأنها تصعيد الموقف.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية هاكان فيدان نقل إلى نظيره الإيراني احتجاج أنقرة على صاروخ باليستي أُطلق من إيران واتجه نحو الأجواء التركية، وذلك خلال مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء.
وأضاف المصدر أن فيدان أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال المكالمة بضرورة تجنب أي خطوات من شأنها توسيع نطاق الصراع.