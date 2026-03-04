دفاعات "الناتو" تدمر صاروخاً باليستياً إيرانياً في الأجواء التركية

قالت وزارة ‌الدفاع ​التركية اليوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي وأنظمة الدفاع من ⁠الصواريخ في شرق البحر المتوسط دمرت صاروخا باليستيا أطلق ‌من إيران متجها نحو المجال ‌الجوي التركي بعد أن ‌عبر فوق ‌سوريا والعراق.

وأضافت الوزارة ‌في بيان أن الواقعة ​لم تسفر ‌عن ​سقوط قتلى ⁠أو مصابين وأشارت إلى أن تركيا ​تحتفظ ⁠بحقها ⁠في الرد على أي عمل ⁠عدائي ضدها لكنها تدعو في ذات الوقت الأطراف المعنية إلى الإحجام عن ‌أي خطوات من شأنها تصعيد ​الموقف.

‌وقال ​مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية هاكان ⁠فيدان نقل إلى نظيره ‌الإيراني احتجاج أنقرة على ‌صاروخ باليستي أُطلق ‌من إيران ‌واتجه ‌نحو الأجواء ​التركية، وذلك خلال ‌مكالمة ​هاتفية ⁠اليوم الأربعاء.

وأضاف ​المصدر ⁠أن فيدان ⁠أبلغ نظيره ⁠الإيراني عباس عراقجي خلال المكالمة بضرورة تجنب أي ‌خطوات من شأنها ​توسيع نطاق الصراع.