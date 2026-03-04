"الصحة الكويتية": وفاة طفلة إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية صباح اليوم، وفاة طفلة إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية، فيما أكدت وزارة الدفاع اعتراض أهداف جوية في الأجواء الكويتية، نتج عنه سقوط شظايا الاعتراض، ما أسفر عن إصابات بشرية وأضرار مادية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، إن طفلة أصيبت إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة، وتوفيت متأثرة بإصابتها رغم محاولات الإنعاش.

وأوضح في بيان صحفي، بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن مستشفى الأميري استقبل، عبر خدمات الطوارئ الطبية، حالة إصابة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاماً من المقيمين في البلاد، وذلك إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة، وأن فرق الطوارئ الطبية باشرت التعامل مع الحالة ميدانياً فور تلقي البلاغ، حيث جرى الإنعاش في سيارة الإسعاف أثناء نقل الطفلة إلى المستشفى، واستمرت محاولات الإنعاش فور وصولها إلى مستشفى الأميري لمدة تقارب نصف ساعة، إلا أنها فارقت الحياة جراء الإصابة.

وأشار إلى أن أربعة من أفراد العائلة، من بينهم والدة الطفلة، يخضعون حالياً للتقييم الطبي، وقد وضعوا تحت الملاحظة في المستشفى للاطمئنان على سلامتهم ومتابعة حالتهم الصحية.