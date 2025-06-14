توقف إنتاج الغاز في جزء من حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران بعد هجوم إسرائيلي





أفادت وكالة تسنيم للأنباء بتعليق إنتاج الغاز في جزء من حقل بارس الجنوبي الإيراني في أعقاب هجوم إسرائيلي على الموقع اليوم السبت.

وأضافت الوكالة "بسبب حريق في إحدى الوحدات الأربعة في المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي، توقف إنتاج 12 مليون متر مكعب من الغاز من منصة المرحلة 14 مؤقتا لحين إعادة تشغيل هذا القسم من المصفاة".

وأدى القصف الإسرائيلي إلى اندلاع حريق قالت وزارة النفط الإيرانية إنه جرى إخماده لاحقا.

حقل بارس الجنوبي العملاق، الواقع في محافظة بوشهر الجنوبية، أحد أهم منشأتين لإنتاج الهيدروكربونات في إيران.