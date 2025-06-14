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الشرق الأوسط

مقتل علي شمخاني بجراح «الأسد الصاعد»

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البيان


أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل على شمخاني، مستشار المرشد الإيراني بعد إصابته في الهجوم الإسرائيلي الأول على إيران.

وقالت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، إن شمخاني، مستشار علي خامنئي، فارق الحياة مساء السبت في أحد مستشفيات العاصمة طهران، وذلك نتيجة إصابته بجروح خطيرة يوم أمس.

وكان شمخاني من بين الأهداف الرئيسية للضربة الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية ومقرات عسكرية في طهران وأصفهان، حيث أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الهجوم استهدف كبار القادة الإيرانيين، ومن بينهم شمخاني، الذي يشغل دورًا بارزًا في الملف النووي الإيراني والمفاوضات مع الغرب.