وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي يؤكد تضامنه مع دول الخليج إزاء الاعتداءات الإيرانية





أكد وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي تضامنه مع دول الخليج التي تتعرض لهجمات واعتداءات مباشرة من إيران.

وأعرب الوفد في بيان أصدره في بروكسل اليوم عن التضامن الواضح والثابت مع دول الخليج ذات السيادة التي تعرضت لهجمات مباشرة من قبل إيران.

وقال إن الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة الأخيرة تمثل تصعيداً خطيراً ومقلقاً للغاية، حيث تنتهك سيادة الدول وسلامة أراضيها، وتتناقض مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن هذه الأعمال تعرض حياة المدنيين للخطر وتهدد استقرار منطقة ذات أهمية استراتيجية للجميع واصفا دول شبه الجزيرة العربية بأنهم شركاء راسخون للاتحاد الأوروبي تقوم العلاقات معها على الحوار والتعاون والاحترام المتبادل ويرتبط أمنها واستقرارها ارتباطاً وثيقاً بالثقة الاقتصادية العالمية وحماية الممرات البحرية الرئيسية.

وأكد البيان مجدداً على الحق الأصيل للدول في الدفاع عن أراضيها وشعوبها، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة السريعة إلى الحوار الدبلوماسي.

و دعا البيان إيران إلى وقف جميع الأعمال العدائية واحترام سيادة الدول المجاورة احتراماً كاملاً، وقال إن السلام والأمن في الخليج لهما أهمية عالمية ويجب أن نبقى واضحين ومتحدين وحازمين في دعمنا للاستقرار والحوار.