أردوغان يحذّر من خطر "حرب مدمرة" على خلفية التصعيد الإسرائيلي الإيراني





حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت من خطر اندلاع "حرب مدمّرة" بين إسرائيل وإيران، خلال اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفادت أنقرة.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن "الرئيس أردوغان اعتبر خلال المحادثة أن منطقتنا لا يمكنها تحمّل أزمة جديدة، وأن حربا مدمّرة قد تسبب موجات من الهجرة غير النظامية نحو كل دول المنطقة".

ودعا الرئيس التركي أيضا إلى "وقف" إسرائيل التي تشكل "التهديد الرئيسي لاستقرار المنطقة وأمنها" معتبرا أن الملف النووي الإيراني "لا يمكن حله إلا من خلال مواصلة التفاوض".

وأكد أردوغان أن "تغاضي الأسرة الدولية عن الاحتلال والإبادة في فلسطين حمل إسرائيل إلى هذا المستوى من العدائية وعدم احترام القانون"، بعدما بدأت الدولة العبرية الجمعة حملة ضربات على إيران طالت خصوصا منشآت نووية ومواقع عسكرية.