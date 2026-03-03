وزير الدفاع الإسرائيلي: تعليمات للجنود بـ"السيطرة" على مواقع جديدة في لبنان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه منح الجيش الإذن للتقدم والسيطرة على مواقع إضافية في لبنان.

وجاءت تصريحات كاتس، بعدما توغل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لتنفيذ عمليات هناك.

ويسيطر الجيش الإسرائيلي بالفعل على 5 نقاط في لبنان، لم ينسحب منها رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024.

قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن قواته تتمركز في عدة نقاط استراتيجية في جنوب لبنان "في عملية للدفاع الأمامي" عن البلدات في شمال إسرائيل.

وأضاف الجيش في بيان "تعمل قوات الفرقة 91 في هذه الأثناء في منطقة جنوب لبنان وتتمركز في عدد من النقاط الاستراتيجية في المنطقة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الدفاع الأمامي".

وقال المتحدث باسم الجيش نداف شوشاني في إحاطة صحافية "نشرنا الجنود في نقاط إضافية على منطقة الحدود للدفاع عن المدنيين ومنع "حزب الله" من مهاجمتهم"، مؤكدا "هذه ليست عملية برية، هذا إجراء تكتيكي ... لضمان سلامة شعبنا".