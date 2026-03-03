الخارجية الأمريكية تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة البحرين والأردن والعراق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها أمرت موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة البحرين والأردن، وذلك غداة أمر مشابه لموظفيها في العراق، على وقع اشتداد النزاع في الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة في منشور عبر منصة إكس أنها حدّثت إرشادات السفر الخاصة بالبحرين والأردن "لتعكس أمر مغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وعائلاتهم".

وفي إرشادات سفر محدّثة خاصة بالعراق، ذكرت الوزارة أنها أمرت الاثنين "موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة العراق لأسباب أمنية".

وجاء في إعلان الوزارة على الإنترنت أن القرار اتخذ "نظرا لمخاطر السلامة".

ودعت وزارة الخارجية الأمريكيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى المغادرة بسبب الحرب المستمرة مع إيران.

كما أكدت السفارة الأمريكية في السعودية تعرضها لهجوم من طائرات مسيرة إيرانية اليوم الثلاثاء، وحثت الأمريكيين على تجنب التواجد في المبنى الدبلوماسي في الوقت الحالي.