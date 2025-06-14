ملك الأردن: الهجوم الإسرائيلي على إيران يخالف القانون الدولي





قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السبت إن الهجوم الإسرائيلي على إيران يشكل تعديا على سيادتها ويخالف القانون الدولي و"سيكون له تبعات سلبية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار" في المنطقة.

وعقد الملك اجتماعا لمجلس الأمن القومي بحث "العدوان الإسرائيلي على إيران وما نتج عنه من تبعات على الإقليم"، على ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وأكد العاهل الأردني أن "الهجوم الإسرائيلي الذي يخالف القانون الدولي ويشكل تعديا على سيادة إيران، سيكون له تبعات سلبية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار" في المنطقة.

وقال إن "الدبلوماسية والمفاوضات واحترام القانون الدولي هو ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مجددا التأكيد على أن الأردن "لن يكون ساحة حرب لأي صراع".