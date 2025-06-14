الجيش الإسرائيلي: مقتل 30 قائداً من الحرس الثوري الإيراني

نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي أن التقديرات تشير إلى مقتل 30 قائداً في الحرس الثوري الإيراني خلال الضربة التي استهدفت اجتماعاً لهم داخل إيران.

وأضاف المسؤول ذاته أن الولايات المتحدة تنسق بشكل كامل مع إسرائيل في العمليات الجارية، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من الصراع مع إيران قد ينتهي في غضون أيام، لكنه شدد على أن لدى إسرائيل الكثير من المفاجآت لإيران في المستقبل.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أكثر من 20 قائداً عسكرياً في إيران، مؤكداً مقتل قائد منظومة صواريخ أرض-أرض في الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى رئيس مديرية الاستخبارات في هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني.

من جهته، قال مسؤول عسكري إسرائيلي لشبكة إن بي سي إن التقديرات تشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تضرر بشدة، ولكنه لم يُدمر.