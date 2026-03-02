ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يقتلني

بعد يومين من مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية –أمريكية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خامنئي حاول قتله مرتين عام 2024، مشيرا إلى أنه نجا من المؤامرتين، وسبقه ونجح في قتله.

وقال ترامب في مكالمة مع شبكة ABC News: "قتلته قبل أن يقتلني. لقد حاولوا مرتين، لكنني سبقته".

ووصف ترامب خامنئي مقتل خامنئي عدلاً لشعب إيران وللضحايا من جميع أنحاء العالم الذين تعرضوا لعنف النظام الإيراني.

وأضاف أن خامنئي لم يستطع الإفلات من أنظمة المراقبة والاستخبارات الأمريكية المتقدمة، بالتعاون مع إسرائيل.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية فرهاد شاكري، أفغاني تم ترحيله من الولايات المتحدة عام 2008، بالضلوع في مؤامرة للحرس الثوري الإيراني لاغتيال ترامب، وهو ما نفته إيران.