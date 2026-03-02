جوزيف عون يحذر من توريط لبنان في حروب بالوكالة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الهجمات الصاروخية على إسرائيل اليوم الاثنين تضر بجهود حكومته لتجنيب لبنان الدخول في حرب إقليمية.

وصرح عون في بيان أن "إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية فجر اليوم، يستهدف كل الجهود والمساعي التي بذلتها الدولة اللبنانية لإبقاء لبنان بعيدا عما تشهده المنطقة من مواجهات عسكرية خطيرة"، مضيفا "إننا إذ ندين الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية، ننبه إلى أن التمادي في استعمال لبنان مجددا منصة لحروب إسناد لا علاقة لنا بها سوف يعرض وطننا مرة اخرى لمخاطر تتحمل مسؤولية وقوعها الجهات التي تجاهلت الدعوات المتكررة للمحافظة على الامن والاستقرار في البلاد".

وشنت إسرائيل غارات على مناطق لبنانية ليل الأحد الاثنين، بعدما أعلن "حزب الله" إطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في اليوم الثالث من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "ردا على إطلاق "حزب الله" مقذوفات باتجاه دولة إسرائيل" بدأت القوات الإسرائيلية "ضرب أهداف تابعة لمنظمة "حزب الله" الإرهابية في كل أنحاء لبنان".

وفر سكان قرى في جنوب لبنان من منازلهم بأعداد كبيرة اليوم الاثنين بعدما شنّت إسرائيل ضربات على المنطقة عقب إطلاق "حزب الله" صواريخ على الدولة العبرية.