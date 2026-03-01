انفجار مدوٍ.. الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف في "عمق طهران"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه بدأ بضرب أهداف في عمق طهران، وذلك غداة إطلاقه هجوما مشتركا مع الجيش الأمريكي على إيران أسفر عن مقتل المرشد علي خامنئي.

وقال الجيش إنه يستهدف مواقع تابعة للنظام الإيراني في قلب طهران، مضيفا "خلال اليوم الماضي، نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات واسعة النطاق بهدف تحقيق التفوق الجوي وتمهيد الطريق نحو طهران".

ودوت عدة انفجارات الأحد في طهران، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، وسط هجوم أمريكي إسرائيلي.

وسمعت الانفجارات في شمال طهران وشوهد دخان يتصاعد من مبنى، بحسب الصحافي، من غير أن تتضح في الوقت الحاضر طبيعة الهدف.