الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد اجتماعاً طارئاً حول إيران غداً

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا طارئا غدا الاثنين بطلب من روسيا إثر الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، على ما أعلنت مساء السبت.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ مقرا في فيينا في بيان أن الاجتماع يعقد بطلب من روسيا، الحليفة الأساسية لإيران.

وكانت إيران قدمت الطلب نفسه السبت في رسالة إلى المدير العام للوكالة رافايل غروسي، عقب الضربات التي أدت إلى مقتل المرشد علي خامنئي.

وأوضحت الوكالة أن هذا الاجتماع الخاص لمجلس حكامها سيبحث "مسائل متعلقة بالضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على أراضي جمهورية إيران".

وستسبق الاجتماع جلسة مقررة مسبقا للمجلس الذي يمثل 35 دولة.

وعقب الضربات أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها "تراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط" داعية إلى "ضبط النفس لتجنب أي مخاطر نووية على سلامة سكان المنطقة".

وكانت الوكالة شدّدت الجمعة في تقرير على ضرورة "أن يُعالَج بأقصى قدر من الإلحاح فقدان الوكالة استمرارية الاطلاع على كل المواد النووية المعلن عنها سابقا في المنشآت المعنية في إيران".

وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل ودول غربية إيران بالسعي لتطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران.