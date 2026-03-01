المدة المتوقعة للضربات العسكرية على إيران

توقّع مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن الحملة العسكرية الحالية على إيران قد تستمر لأسابيع، في مؤشر على اتساع نطاق العملية وتصعيدها إلى ما بعد الضربات الأولى على العاصمة طهران.

وقال جيريمي باش، الرئيس السابق لأركان وكالة الاستخبارات المركزية CIA ووزارة الدفاع الأمريكية في عهد إدارة أوباما، لشبكة NBC News يوم أمس السبت، إنّ "هذه حملة واسعة ومنسّقة، وربما تستمر لعدة أسابيع".

وأوضح باش أن العملية، التي أطلقت عليها إدارة ترامب اسم "Operation Epic Fury" أي "عملية الغضب الملحمي"، تختلف عن العمليات السابقة التي كانت محدودة وسريعة، مثل القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والتي وصفها بأنها "كانت لمرة واحدة فقط"، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

وأشار باش إلى أن الضربة التي شنّت يوم السبت كانت "أكبر بكثير مما رأيناه من قبل خلال إدارة ترامب"، مؤكداً على حجم التخطيط والتنسيق مع القوات الإسرائيلية.

من جهته، قال الجنرال جاك كين لشبكة فوكس نيوز إنّ العملية قد تستغرق عدة أسابيع قبل تحقيق أهدافها المتمثلة في استكمال استهداف القيادة الإيرانية وإضعاف القدرات العسكرية للنظام، ووصف الحملة بأنها "حملة كبرى تهدف إلى خلق الظروف اللازمة لانهيار النظام الإيراني".

وأضاف أن التفاصيل العسكرية للحملة "استثنائية من حيث الحجم والتنسيق"، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بأيام، بل بأسابيع.

ووفقاً لكين، بدأت المرحلة الأولى من العملية باستهداف القيادات الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي، مع استمرار الضربات خلال يوم السبت، فيما ستشمل المرحلة التالية محاولة تفكيك الحرس الثوري الإيراني، والمجموعات الموالية، وقوات الشرطة الإيرانية، معتبراً أن هذا الهدف "قابل للتحقيق بلا شك".

وفي خطاب متلفز يوم السبت، قال الرئيس دونالد ترامب إن المهمة تهدف إلى "دعم الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني"، مؤكداً أن العملية جزء من استراتيجية أكبر وليست مجرد ضربات محدودة.