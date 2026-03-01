إيران تعترف بمقتل أبرز قادتها

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي مقتل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية ووزير الدفاع، في غارة جوية استهدفت اجتماع مجلس الدفاع.

أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل عدد من قادة القوات المسلحة والحرس الثوري، خلال الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران أمس السبت.

وذكر التلفزيون الإيراني أنه قتل عدد من قادة القوات المسلحة هم: رئيس أركان القوات المسلحة عبد الرحيم موسوي، والقائد العام للحرس الثوري محمد باكبور، ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة وأمين مجلس الدفاع علي شمخاني، ووزير الدفاع ودعم القوات المسلحة عزيز نصير زاده. وكانت إيران قد أقرت فجر اليوم بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في الغارة الأولى على إيران.