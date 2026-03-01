مسؤولون أمريكيون: إيران لم تكن جدية في التوصل إلى اتفاق نووي

شدد مسؤولون أمريكيون كبار أمس، خلال إحاطة صحافية على أن إيران لم تكن تعتزم «جدياً» التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون «كان واضحاً جداً أن المسؤولين الإيرانيين يعتزمون الإبقاء على قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، لكي يتمكنوا في نهاية المطاف من استخدامها لصنع قنبلة نووية».

وتابع المسؤولون «لو كانوا يريدون برنامجاً نووياً سلمياً، لكنا قد وفرنا لهم الكثير من الوسائل لتحقيق ذلك»، وأشاروا إلى أن الإيرانيين عمدوا بدلاً من ذلك إلى ممارسة «ألاعيب صغيرة وخدع ومناورات تسويفية».

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن تكون العملية الجارية الآن ضد إيران «أوسع نطاقاً بكثير من الضربات التي نفذتها واشنطن في يونيو الماضي (حرب الـ12 يوماً)، واستهدفت منشآت نووية إيرانية».

وأكد مسؤول أمريكي للصحيفة أن الولايات المتحدة تنفّذ «عشرات الضربات الجوية عبر طائرات هجومية، إضافة إلى مقاتلات متمركزة على متن حاملة طائرات أو أكثر في المنطقة».

وكانت الصحيفة ذكرت في وقت سابق أن الهجوم ضد إيران جاء بمشاركة أمريكية إسرائيلية، كذلك، ذكرت صحيفة «معاريف العبرية» أن الغارات كانت هجوماً مشتركاً نفذّته الولايات المتحدة وإسرائيل.

إلى ذلك، قالت ‌القيادة المركزية الأمريكية أمس إن الجيش ‌لم يتكبد أي خسائر بشرية في القتال بعد أن ⁠ردّت إيران على هجمات أمريكية وإسرائيلية بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات ​المسيّرة.

وأضافت القيادة المركزية «الأضرار ‌التي لحقت بالمنشآت الأمريكية محدودة ⁠ولم تؤثر في العمليات».

وقال الجيش الأمريكي: إن الولايات المتحدة استهدفت منشآت سيطرة ‌وقيادة تابعة ‌للحرس ⁠الثوري الإيراني إلى جانب مواقع إطلاق ⁠الصواريخ ​والطائرات المسيّرة الإيرانية.