مقتل 60 شخصاً بينهم 20 طفلاً في هجوم إسرائيلي على طهران

قال التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم السبت إن نحو 60 شخصا بينهم 20 طفلا قتلوا في هجوم إسرائيلي على مجمع سكني في العاصمة طهران.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العشرات من الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أهدافًا متعددة في طهران خلال الليل، بما في ذلك البنية التحتية لصواريخ أرض-جو، كجزء من الجهود الرامية إلى إضعاف قدرات الدفاع الجوي للنظام الإيراني.

وقال قائد سلاح الجو، تومر بار، في تقييم للوضع بعد موجة الغارات: "بعد يوم مكثف هاجمنا فيه مئات الأهداف، بما في ذلك عشرات أهداف الدفاع الجوي، نفذنا موجة من الضربات الدقيقة ذات الأهمية العملياتية والوطنية فوق سماء طهران، مما يعزز تفوقنا الجوي وحرية عملنا في إيران"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت " في موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

كانت إسرائيل قد شنت فجر أمس الجمعة هجوماً جوياً واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، ما أسفر عن مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان محمد باقري، وعدد من العلماء النوويين.

وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على إسرائيل.