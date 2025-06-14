طيران الشرق الأوسط اللبنانية تعلق الرحلات من وإلى بيروت

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، اليوم السبت، تعليق رحلاتها القادمة إلى بيروت حتى إشعار آخر، بسبب استمرار إغلاق المجال الجوي اللبناني.

وأفادت طيران الشرق الأوسط، الخطوط الجوية اللبناني، بإلغاء جميع رحلاتها المغادرة من بيروت والتي تقلع قبل ظهر اليوم وعددها 20 رحلة، مشيرة إلى أنه بالنسبة للرحلات المغادرة بعد الظهر فسوف يتم إبلاغ الركاب بشأنها في ضوء التطورات.

وكانت مديرية الطيران المدني أعلنت مساء أمس الجمعة إغلاق المجال الجوي اللبناني بدءا من مساء أمس وحتى الساعة السادسة صباح اليوم، بناءً على توجيهات وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.