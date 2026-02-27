أمريكا تطلب من موظفي سفارتها مغادرة إسرائيل بسبب مخاطر أمنية

أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل إشعارا أمنيا اليوم الجمعة، دعت فيه موظفي الحكومة الأميركية غير المعنيين بالحالات الطارئة وأسرهم إلى مغادرة البلاد لأسباب تتعلق بالسلامة.

وأكدت السفارة ‌الأمريكية أن الولايات المتحدة أذنت بمغادرة بعض ‌موظفي السفارة مَن من ليس لهم مهام أساسية وعائلاتهم ‌إسرائيل بسبب مخاطر أمنية،

وقالت ‌السفارة إنها ‌قد تفرض ‌مزيدا من القيود ​على ‌سفر ​موظفي الحكومة الأمريكية ⁠وعائلاتهم إلى مناطق ​معينة ⁠في إسرائيل ⁠والبلدة القديمة في القدس ⁠والضفة الغربية دون إشعار مسبق، ونصحت المواطنين الأمريكيين بالنظر ‌في مغادرة إسرائيل بينما ​لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة.