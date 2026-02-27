غزة.. مقتل 5 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل خمسة أشخاص على الأقل اليوم الجمعة بغارات إسرائيلية على القطاع.

وتتبادل إسرائيل وحركة (حماس) الاتهامات بشكل متكرر بخرق الهدنة التي تسري في القطاع منذ العاشر من أكتوبر بعد عامين من بدء الحرب المدمّرة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بغارات إسرائيلية منتصف الليل، ثلاثة منهم "في منطقة المسلخ جنوب غرب خانيونس جنوب قطاع غزة" فيما سجل مقتل اثنين "على الاقل وإصابة بجروح خطيرة في غارة للاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وبموجب شروط ومراحل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بناء على خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، لكنها لا تزال تسيطر على أكثر من نصف أراضي القطاع.

وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتل لا يقل عن 601 شخص في القطاع منذ سريان الهدنة في 10 أكتوبر.

في المقابل، يقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة على الأقل من جنوده قُتلوا خلال الفترة نفسها.