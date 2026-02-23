أمين عام مجلس التعاون يدعو العراق لسحب إحداثيات بحرية تمس سيادة الكويت





دعا معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة والتي تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية لما احتوته تلك الاحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية بما في ذلك "فشت القيد" و"فشت العيج".

وأشار البديوي، في بيان صحفي اليوم، إلى أهمية الاحتكام بقواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين حين التعامل مع مثل هذه القضايا والموضوعات.

وأكد على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم - في دورته الـ 46 على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها وعن رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية والتشديد على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال البديوي إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق تربطهما علاقات تاريخية راسخة وروابط وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، مشيرا إلى أن مثل هذه الادعاءات لا تسهم في تعزيز مسار التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تبادر جمهورية العراق إلى مراجعة وسحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم استقرار العلاقات ويكرس الالتزام بالمبادئ القانونية والدولية ذات الصلة.