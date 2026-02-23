بعد 12 عام من الحرب على داعش..القوات الأمريكية تنسحب كلياً من سوريا في شهر

بدأت القوات الأمريكية الاثنين الانسحاب من قاعدة رئيسية في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد مصدر كردي لوكالة فرانس برس، وذلك بعدما أخلت قاعدتين أخريين في غضون أسبوعين.

وقال المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه "هناك عملية سحب لآليات ومعدات عسكرية ولوجستية من قسرك، قاعدة قوات التحالف الدولي المركزية باتجاه العراق".

وشاهد مصورو فرانس برس عشرات الشاحنات محملة بمدرعات وغرف مسبقة الصنع برفقة آليات أمريكية وطيران مروحي، وهي تسلك طريق "أم4" الدولي الذي يربط الحسكة، حيث قاعدة قسرك، بكردستان العراق.

وبدأت القوات الأمريكية مهامها ضد تنظيم داعش الإرهابي في صيف عام 2014 حين شن التنظيم هجوماً في العراق سيطر خلاله على مساحات واسعة، ثم هاجم مدينة كوباني في سوريا نهاية عام 2014 حيث تدخل التحالف الدولي بضربات جوية حين كانت كوباني على وشك السقوط. ووسعت الولايات المتحدة مظلة الحرب على داعش لتضم أكثر من 80 دولة في مهمة متعددة الأطراف تحت قيادة أمريكية.



