الإمارات تدعو إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة في السودان

أكدت دولة الإمارات أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة للسماح بوصول المساعدات إلى كافة أنحاء السودان من دون عوائق، ووقف دائم لإطلاق النار، ودعم عملية انتقالية تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن أطراف النزاع والجماعات المتطرفة.

وأشادت بالدور القيادي الذي يضطلع به دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في الحيلولة دون انزلاق السودان نحو مزيد من التطرف والانقسام وتفاقم الكارثة الإنسانية.

وشارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في اجتماع المجموعة الرباعية في نيويورك، وذلك بحضور ممثلين عن أعضاء المجموعة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

إشادة بترامب

وأشاد معاليه بالدور القيادي الذي يضطلع به دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في الحيلولة دون انزلاق السودان نحو مزيد من التطرف والانقسام وتفاقم الكارثة الإنسانية، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره للولايات المتحدة على عقدها المؤتمر الإنساني واجتماع الرباعية في الثالث من فبراير في العاصمة واشنطن، باعتبارهما خطوتين مهمتين للحفاظ على الزخم الدولي في ظل إطالة أمد الحرب الأهلية وتداعياتها الإنسانية المدمرة.

كما رحب معاليه بمشاركة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الاجتماع، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية والحرص المشترك على دعم الانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة عن أطراف النزاع.

هدنة

وخلال الاجتماع، أكد معاليه أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة للسماح بوصول المساعدات إلى كافة أنحاء السودان من دون عوائق، ووقف دائم لإطلاق النار، ودعم عملية انتقالية تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن أطراف النزاع والجماعات المتطرفة.

كما عقد معاليه اجتماعات مع عدد من المسؤولين خلال زيارته لبحث التطورات الإقليمية الراهنة، وتبادل وجهات النظر والآراء، إزاء التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون لدعم الاستقرار وترسيخ أسس الازدهار العالمي، بما يعكس الالتزام المشترك بتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وقف العنف

وكانت دولة الإمارات دعت الخميس، إلى الوقف الفوري للعنف في السودان، والانخراط في عملية سياسية تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين والمرتبطون بهم.

وقال مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب في كلمته أمام مجلس الأمن، إن الإمارات تدين الانتهاكات من جميع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين، واستخدام التجويع والعنف الجنسي كسلاح حرب، كما تدين الهجمات على العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة لبرنامج الغذاء في شمال كردفان.

وشدد أبو شهاب على أن «مستقبل السودان ينبغي ألا يُرسم بالعنف، بل يمكن أن يتحقق فقط، من خلال وقف إطلاق نار دائم، وعملية سياسية موثوقة، تؤدي إلى حكومة مدنية».