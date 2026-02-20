حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" في البحر المتوسط وسط تهديدات بضرب إيران





شوهدت حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" الأكبر في العالم، وهي تدخل البحر الأبيض المتوسط الجمعة، في ظل تكثيف الانتشار العسكري بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يُنذر باحتمال شن ضربة على إيران.

ونشرت وكالة فرانس برس صورة للسفينة وهي تعبر مضيق جبل طارق الذي يفصل المحيط الأطلسي عن البحر الأبيض المتوسط، التُقطت من جبل طارق.

وأعلن ترامب الجمعة أنه "يدرس" توجيه ضربة محدودة لإيران إذا لم تُسفر المحادثات بين واشنطن وطهران عن اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وكان ترامب تحدث الخميس عن مهلة تراوح بين 10 و15 يوما لاتخاذ القرار.

يُذكر أن حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" موجودة في الشرق الأوسط منذ نهاية يناير.