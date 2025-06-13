من هم العلماء الستة الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على إيران؟

قتل ستة علماء نوويين في الضربات الواسعة النطاق التي شنتها إسرائيل على إيران الجمعة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في طهران.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن "عبد الحميد مينوشهر، وأحمد رضا ذو الفقاري، وأمير حسين فقهي، ومطلبي زاده، ومحمد مهدي طهرانجي، وفريدون عباسي هم العلماء النوويون الشهداء" جراء الهجوم الاسرائيلي.

وعباسي هو من أبرز الأسماء في المجال النووي في إيران، وسبق أن رئس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وكان نجا في العام 2010 من محاولة اغتيال بواسطة قنبلة ألصقت بسيارته، في عملية اتهمت إيران الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية بالوقوف خلفها.

أما طهرانجي، فكان رئيسا لجامعة آزاد الإسلامية في طهران.

شنت إسرائيل الجمعة سلسلة ضربات واسعة على مواقع نووية وعسكرية في إيران شملت منشأة نطنز وأدت الى مقتل قادة عسكريين بارزين، بينما توعد المرشد الأعلى الإيراني الدولة العبرية "بمصير مرير ومؤلم".

وأعلن الإعلام الإيراني مقتل قائد أركان القوات المسلحة محمد باقري، فضلا عن قائد الحرس الثوري حسين سلامي والقيادي البارز في الحرس غلام علي رشيد.