ماذا قال رئيس الأركان الإسرائيلي بعد الهجوم على إيران؟

وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الليفتاننت جنرال إيال زامير الغارات الجوية التي شنّتها الدولة العبرية على إيران فجر الجمعة بأنّها "حملة تاريخية لا مثيل لها"، محذّرا في الوقت نفسه من أنّ نتيجتها قد لا تكون "نجاحا مطلقا" بسبب الردّ إيراني المرجح الذي دعا مواطنيه للاستعداد له.

وقال زامير في رسالة مصورة مخاطبا الإسرائيليين "لا أستطيع أن أعدمك بنجاح مطلق، فالنظام الإيراني سيحاول الردّ بمهاجمتنا، وستكون الخسائر المتوقعة مختلفة عمّا اعتدنا عليه".

وأضاف "نحن نخوض حملة تاريخية غير مسبوقة".

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنّه "مع هذه الحملة العسكرية ضدّ إيران، تجد إسرائيل نفسها في لحظة حاسمة".

وأضاف "هذه لحظة حاسمة في تاريخ دولة إسرائيل وتاريخ الشعب اليهودي".

وحذّر الوزير من أنّ "إيران أكثر إصرارا من أيّ وقت مضى على تنفيذ خطتها لتدمير إسرائيل. نحن نمرّ بمنعطف حاسم. إذا فوّتناه، فلن يكون لدينا سبيل لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية تُعرّض وجودنا للخطر".