طائرة نتانياهو تخترق أجواء «الجنائية الدولية»

عبرت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الأجواء الأوروبية لثلاث دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف بحقه.

وحسب الخبر الذي نشرته قناة «روسيا اليوم»، فإن بيانات تتبع الرحلات الجوية أظهرت أن الطائرة مرّت عبر أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا دون أي إجراء يذكر، رغم أن هذه الدول ملزمة قانونياً بموجب نظام روما الأساسي بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.

وكانت «الجنائية الدولية» أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحق نتانياهو، وقادة إسرائيليين آخرين، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، إلا أن ذلك لم يحد من حرية تنقله الجوي.

وليست هذه المرة الأولى التي يعبر فيها نتانياهو المجال الجوي لدول أعضاء في المحكمة منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه، حيث سلك المسار الجوي ذاته في رحلة سابقة إلى واشنطن أواخر ديسمبر 2025.

وأثار تكرار الواقعة تساؤلات متجددة لدى كثير من المراقبين حول قدرة المحكمة الجنائية الدولية على فرض قراراتها.

ويرى هؤلاء المراقبون أن استمرار تنقل نتانياهو عبر أجواء الدول الموقعة على نظام المحكمة يثر تساؤلات بشأن آليات التنفيذ الفعلية للنصوص القانونية للمحكمة بصفتها جهة قادرة على فرض العدالة الدولية بمعزل عن الحسابات السياسية، وفقاً لتقرير «روسيا اليوم».