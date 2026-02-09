الاتحاد الأوروبي: توسيع السيطرة الإسرائيلية في الضفة انتهاك لـ "أوسلو" وتقويض لحل الدولتين

شجب الاتحاد الأوروبي قرارات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بتوسيع السيطرة في الضفة الغربية، واصفا إياها بـ "خطوة في الاتجاه الخاطئ" تتزامن مع الحراك الدولي بشأن غزة.

وأكدت بروكسل أن هذه الخطوات تفرض وقائع تتعارض جذريا مع اتفاقات "أوسلو" التي تحظر على إسرائيل ممارسة صلاحيات مدنية في المنطقتين (أ) و(ب)، فضلاً عن تقويضها لبروتوكول الخليل وتهديدها للوضع القائم في الأماكن الدينية.

وشدد الاتحاد على عدم قانونية الضم، مجدداً موقفه الثابت بعدم الاعتراف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

ولفت المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، خلال الإيجاز الصحفي للمفوضية الأوروبية في بروكسل، إلى أن الإجراءات التي سبق وأعلنتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لا تزال خياراً مطروحاً للرد على الممارسات التي تهدد قابلية حل الدولتين للاستمرار.

وأكد الاتحاد التزامه بالعمل مع الشركاء عبر "التحالف العالمي من أجل حل الدولتين" لإحياء العملية السياسية، مشددا على أنه لا بديل عن قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.