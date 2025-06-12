ماذا قال ترامب عن نقل موظفين أمريكيين من الشرق الأوسط؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنّ إدارته تقوم بنقل موظفين أمريكيين من الشرق الأوسط لأنه قد يكون مكانا "خطرا" في ظلّ التوتّرات الراهنة مع إيران، مشدّدا على أنّ طهران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

وخلال حضوره عرضا للمسرحية الغنائية "البؤساء" في مركز كينيدي بواشنطن، قال ترامب للصحافيين تعليقا على تقارير بشأن نقل أفراد طواقم دبلوماسية أمريكية من الشرق الأوسط "حسنا، يجري نقلهم لأنه قد يكون مكانا خطرا".

وهدّدت إيران الأربعاء بضرب القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة في حال اندلاع نزاع.

وأتى تصريح ترامب بعيد إعلان مسؤول أمريكي أنّ واشنطن بصدد خفض عدد موظفي سفارتها في العراق لأسباب أمنية، بينما وردت تقارير تفيد بأن الولايات المتّحدة تنقل أيضا موظفين من سفارتيها في الكويت والبحرين.

وقال ترامب للصحافيين "لقد أصدرنا إشعارا بالمغادرة وسنرى ما سيحدث".

وأضاف "لا يمكنهم (الإيرانيين) امتلاك سلاح نووي، الأمر بسيط للغاية. لن نسمح بذلك".

وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال في وقت سابق الأربعاء ردا على التهديدات الأمريكية بالتحرك عسكريا ضد بلاده إذا ما فشلت المفاوضات معها "نحن نأمل أن تصل المفاوضات الى نتيجة ولكن إذا لم يحقق ذلك وفرض علينا صراع، فلا شك أن خسائر الطرف الآخر ستكون بالتأكيد أكبر بكثير من خسائرنا".

وتابع "لدينا القدرة على الوصول إلى كل قواعدها (الولايات المتحدة). سنستهدفها كلها من دون تردد في البلدان المضيفة لها"، مضيفا "وفي هذه الحالة، ستضطر أمريكا إلى مغادرة المنطقة".