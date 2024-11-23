كتائب القسام تعلن مقتل رهينة إسرائيلية في غزة

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة مساء اليوم السبت أن إحدى الرهائن الإسرائيليات لدى القسام قتلت في شمال قطاع غزة.

ولم يصدر أي تأكيد من الجيش الإسرائيلي حول هذا الإعلان.

وقال أبو عبيدة في تغريدة "بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو، تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأضاف "لا يزال الخطر محدقاً بحياة أسيرة أخرى كانت معها".

وحمل الناطق بإسم القسام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته "المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى" المحتجزين في غزة.

وحذر من أنه "على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين"، في إشارة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة والتي تترافق مع قصف جوي ومدفعي عنيف منذ أكثر من شهر في شمال قطاع غزة.

وشنت حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 هجوما على إسرائيل، وخلال الهجوم، خُطف 251 شخصا، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

وقُتل في الحملة العسكرية الإسرائيلية العنيفة، 44176 شخصا في غزة غالبييتهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.