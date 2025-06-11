إسرائيل تقصف ميناء الحديدة وتهدد بحصار بحري وجوي

كثفت إسرائيل ضغوطها على ميليشيا الحوثي أمس، ونشرت قواتها البحرية لقصف أهداف في ميناء الحديدة على البحر الأحمر وهددت الميليشيا بحصار بحري وجوي إذا استمرت الهجمات على إسرائيل.

وذكرت مصادر يمنية أن إسرائيل استهدفت أرصفة ميناء الحديدة بغارتين جويتين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سفناً تابعة لسلاح البحرية هاجمت أهدافاً للحوثيين في الميناء والذي ذكر أن الحوثيين يستخدمونه لنقل الأسلحة.

وكانت الميليشيا أفادت في وقت سابق بضربتين إسرائيليتين استهدفتا أرصفة الميناء المطل على البحر الأحمر، من دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان على منصة «إكس»: «حذرنا منظمة الحوثي الإرهابية من أنها إذا استمرت في إطلاق النار صوب إسرائيل، فستواجه رداً قوياً وستخضع لحصار بحري وجوي».

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن العملية كانت هجوماً فريداً بعيد المدى نُفذ من بعد مئات الكيلومترات، وإن البحرية كانت تستعد له منذ فترة طويلة.

وانطلقت صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل أمس، مع إعلان الجيش أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وذلك بعد ساعات من الضربات على ميناء الحديدة.

وأوضح الجيش، في بيان، أنه رصد «إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل»، مشيراً إلى أن ذلك تسبب بإطلاق صافرات الإنذار. وسمع صحافيون دوي انفجارات في سماء مدينة القدس.