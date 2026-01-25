غزة وإيران على طاولة تنسيق أمريكي إسرائيلي

بحث المبعوثان الأمريكيان الخاصان ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر، أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مستقبل الوضع في غزة والتوتر مع إيران، في حين وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» براد كوبر إلى إسرائيل، وموضوعه الأساس إيران.

تأتي الزيارة في وقت تقدم فيه واشنطن خططاً لإعادة بناء غزة الجديدة، بما في ذلك الأبراج السكنية ومراكز البيانات والمنتجعات الساحلية، كجزء من جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل استقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني «واي نت».

كما وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» براد كوبر أمس، إلى إسرائيل عقب زيارة رئيس الموساد، ديفيد برنيع، إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن زيارة قائد «سنتكوم» تأتي «للتنسيق في حال وقوع هجوم محتمل على إيران».

وأضافت أن كوبر سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى إلى جانب رؤساء الأجهزة الأمنية.

يأتي ذلك فيما علقت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى دول الشرق الأوسط وعبرها، حيث تثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من حدوث اضطرابات أوسع نطاقاً.

وفي الأيام الأخيرة، أفادت وسائل تقارير إعلامية بتعزيز تواجد القوات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن».

وأوضح مسؤول إيراني: «نأمل ألا يكون هذا الحشد العسكري يهدف إلى صراع حقيقي، لكن جيشنا مستعد لأسوأ السيناريوهات».

وقال المسؤول الإيراني إن إيران ستتعامل ‌مع أي هجوم على أنه «حرب شاملة ضدنا»، وذلك قبل وصول مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية إلى المنطقة.

وتابع «هذه المرة سنتعامل مع أي هجوم سواء كان محدوداً أو شاملاً أو ضربة دقيقة أو ​استهدافاً عسكرياً مباشراً، أياً كان المسمى الذي يطلقونه عليه، على ​أنه حرب شاملة ​ضدنا، وسنرد عليه بأقوى طريقة ممكنة لحسم هذا الأمر».