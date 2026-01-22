الجيش الأمريكي يبدأ نقل 7 آلاف معتقل داعشي من سوريا إلى العراق

قال الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه بدأ نقل معتقلين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي كانوا محتجزين في شمال شرقي سوريا، إلى منشآت أمنة في العراق.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن سيطرت قوات الحكومة السورية على مخيم واسع يضم آلاف من معتقلي تنظيم داعش، معظمهم من النساء والأطفال، عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ضمن وقف لإطلاق النار مع المقاتلين الأكراد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن القوات استولت أمس الاثنين على سجن في بلدة الشدادي بشمال شرق البلاد، حيث فر بعض معتقلي داعش وتم القبض على العديد منهم.

ولا تزال قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسيطر على أكثر من اثني عشر مركز احتجاز يضم نحو 9 آلاف عضو من تنظيم داعش.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن عملية النقل بدأت، اليوم الأربعاء، وتم نقل 150 عضوا من التنظيم حتى الآن من محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا إلى "مواقع آمنة" في العراق.

وجاء في البيان: "في نهاية المطاف، يمكن نقل ما يصل إلى 7 آلاف من معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى مرافق تسيطر عليها السلطات العراقية".

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية إن "تسهيل النقل المنظم والآمن لمعتقلي داعش أمر بالغ الأهمية لمنع الفرار الذي سيشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة والأمن الإقليمي". وقال إن النقل تم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، ومن بينهم العراق.

"وقال جنرال في الاستخبارات العراقية لوكالة أسوشيتد برس إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لنقل 7 آلاف معتقل من سوريا إلى العراق. وقال إن السلطات العراقية استقبلت مساء الأربعاء الدفعة الأولى المكونة من 144 معتقلا، وسيتم بعدها نقلهم على مراحل بالطائرات إلى السجون العراقية.

ودخلت، اليوم الأربعاء، قافلة من العربات المدرعة التابعة لقوات الحكومة السورية إلى مخيم الهول، بعد أسبوعين من الاشتباكات مع قوات قسد ، التي بدا أنها تقترب من الاندماج مع الجيش السوري تماشيا مع مطالب الحكومة.

وبلغ عدد المحتجزين في مخيم الهول ذروته في عام 2019، بحوالي 73 ألف شخص. وتقلص هذا العدد لاحقا بعد أن قامت بعض الدول بإعادة مواطنيها.