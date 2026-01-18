الجيش السوري يدخل الرقة ويغلق غرب الفرات

أعلن الجيش السوري، أمس، أنه دخل محافظة الرقة وسيطر على بلدة دبسي عفنان، ومنطقة الرصافة وقلعتها الأثرية في ريف الرقة الجنوبي، إضافة إلى السيطرة على سبع قرى في محيطها، وأكد أنه يتقدم باتجاه مدينة الطبقة ومطارها العسكري الذي قال إن حزب العمال الكردستاني يتخذه قاعدة رئيسية لعملياته في المنطقة.

وأعلن أيضاً أنه سيطر على حقلين للنفط في شمال البلاد كانا بيد فصائل كردية، مؤكداً مواصلة عملياته في غرب الفرات.

وأعلن الجيش أن منطقة غرب الفرات أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، داعياً المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع حزب العمال الكردستاني وفلول النظام السابق، عقب استهداف دورية للجيش أثناء تنفيذ اتفاق تم برعاية دولية.

وفي وقت سابق قال الجيش إنه بسط سيطرته بالكامل أيضاً على مدينتي دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي، وبدأ التقدم نحو غرب الفرات، ضمن عمليات قال إنها تهدف إلى تأمين المنطقة. وأضاف أنه سيطر على 34 قرية وبلدة في ريف حلب الشرقي، إضافة إلى مطار الجراح العسكري، مشيراً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية «قسد» تركت ذخائر في محيط المطار عقب انسحابها.

واتهمت «قسد» الحكومة السورية بخرق الاتفاق المبرم برعاية دولية، محملة إياها مسؤولية التصعيد الذي شهدته منطقة دبسي عفنان غربي الرقة.