ترامب يعرض الوساطة بشأن سد النهضة

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الأكبر في إفريقيا، في رسالة وجهها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونشرها البيت الأبيض الجمعة، بالتوقيت الأمريكي.

وكتب ترامب في الرسالة "أنا على استعداد لاستئناف جهود الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل بشكل مسؤول ونهائي".

وأضاف "لا ينبغي لأي دولة في المنطقة أن تسيطر بشكل منفرد على موارد النيل الثمينة، وأن تلحق الضرر بجيرانها".

وأكد أنه يأمل في التوصل إلى صيغة تضمن إمدادات مياه مستقرة لمصر والسودان، وتسمح لإثيوبيا ببيع البلدين الواقعين على مجرى النهر الكهرباء أو تزويدهما بها.

وفي هذه الرسالة، التي وجهت نسخة منها إلى قادة عدد من دول المنطقة، قال ترامب إنه "يأمل بصدق ألا يؤدي هذا النزاع المشروع حول سد النهضة إلى صراع مسلح كبير بين مصر وإثيوبيا".

وبعد أعمال بناء استمرت 14 عاماً، دشنت إثيوبيا رسمياً سد النهضة المقام على نهر النيل في سبتمبر، وهو أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، ويشكّل منذ أعوام موضع توتر خصوصاً مع مصر التي تعتبره "تهديداً وجودياً" إذ يطال أمنها المائي.

ويقع السد على النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا ويتدفق إلى السودان حيث يلتقي بالنيل الأبيض ليشكلا نهر النيل. ويوفر النيل الأزرق ما يصل إلى 85% من مياه النيل، وأعرب السودان أيضاً عن قلقه، ازاء تداعيات سد النهضة على أمنه المائي.