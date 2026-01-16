الأسماء المرشحة في حكومة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة دعمه "حكومة التكنوقراط الفلسطينية المُشكلة حديثا" في غزة، بعدما أعلنت واشنطن إطلاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ⁠الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر، لكنه لا يزال هشا.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "أدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية المُشكلة حديثا، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بدعم من الممثل الأعلى ⁠للمجلس، لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية".

ووافقت إسرائيل وحركة (حماس) على خطة ترامب التي تنص على أن الهيئة الفلسطينية من التكنوقراط سيشرف عليها "مجلس سلام" دولي مهمته الإشراف على ​حكم غزة لفترة انتقالية.

ما معنى حكومة التكنوقراط؟

حكومة التكنوقراط هي نوع من الحكومات التي تُدار فيها الدول أو تتخذ القرارات الرئيسية بواسطة خبراء متخصصين في مجالات معينة، مثل الاقتصاد، الهندسة، العلوم، الصحة، أو الإدارة العامة، بدلاً من السياسيين الذين يعتمدون على الانتماءات الحزبية أو الشعبية.

بمعنى آخر، يتم اختيار القادة بناءً على كفاءتهم ومعرفتهم الفنية وقدرتهم على حل المشكلات، وليس بالضرورة بناءً على الانتخابات التقليدية أو الشعبية.

عادةً ما يُلجأ إلى حكومة التكنوقراط في الأوقات التي تواجه فيها الدول أزمات اقتصادية أو إدارية تتطلب حلولاً علمية وعملية سريعة، مثل إصلاح الاقتصاد، مواجهة التضخم، أو تحسين البنية التحتية.

ووقع الاختيار على الخبير في مجال الإعمار الدكتور علي شعث بتكليفه رئيسا للجنة الإدارية المزمع تشكيلها لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى بعض الأعضاء وهم:

علي شعث:

سيكون رئيسا للهيئة ومسؤولا عن ملفي الطاقة والنقل، (وشغل سابقا وكيلا لوزارة المواصلات، ورئيسا لهيئة المدن الصناعية في حكومات السلطة الفلسطينية).

عائد أبو رمضان:

مسؤولا عن ملف التجارة والاقتصاد (مدير الغرفة التجارية بغزة).

عمر شمالي:

مسؤولا عن ملف الاتصالات (عمل سابقا مدير الاتصالات الفلسطينية بغزة).

عبد الكريم عاشور:

مسؤولا عن ملف الزراعة (وكان سابقا مدير مؤسسة الإغاثة الزراعية).

عائد ياغي:

مسؤولا عن ملف الصحة (كان سابقا مدير جمعية الإغاثة الطبية).

جبر الداعور:

مسؤولا عن ملف التعليم (رئيس جامعة فلسطين سابقا).

بشير الريس:

مسؤولا عن ملف المالية (استشاري هندسي ومالي).

علي برهوم:

مسؤولا عن ملف المياه والبلديات (كان سابقا مستشارا في بلدية رفح).

هناء الترزي:

مسؤولة ملف الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة (محامية وناشطة مجتمعية).

أسامة السعدواي:

مسؤولا عن ملف سلطة الأراضي.

عدنان أبو وردة:

مسؤولا عن ملف القضاء والعدل.

سامي نسمان:

مسؤولا عن ملف الأمن.

رامي حلس:

مسؤولا عن ملف الشؤون الدينية.

حسني المغني:

شؤون العشائر.