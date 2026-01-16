ترامب يعلن تشكيل مجلس السلام الخاص بغزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس تشكيل "مجلس السلام" الخاص بغزة المعلن عنه في الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشال"، "إنه شرف عظيم لي أن أعلن أن مجلس السلام تم تشكيله" مضيفا "ستكشف قائمة أعضاء المجلس قريبا".

وأضاف "أستطيع أن أؤكد أنه أعظم وأعرق مجلس تم تشكيله في أي زمان ومكان".

ويأتي تشكيل المجلس بعد فترة وجيزة من إعلان تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مكونة من 15 عضوا لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وأكد ترامب أنه "بصفته رئيس مجلس السلام" دعم هذه اللجنة الانتقالية من الخبراء التي ستكون مهمتها "حكم غزة خلال المرحلة الانتقالية".

واختير علي شعث، وهو مهندس مدني فلسطيني، لقيادة لجنة التكنوقراط، وسيكون عليه القيام بالمهمة الشاقة المتمثلة في توجيه المرحلة الأولى من إعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر.

وأكد ترامب في منشوره "هؤلاء القادة الفلسطينيون ملتزمون التزاما راسخا بمستقبل سلمي".

ودخلت المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة حيز التنفيذ الأربعاء.

وبحسب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تنص المرحلة الثانية من الخطة على "إعادة إعمار" قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، شدد ترامب على أهمية "اتفاق شامل لنزع السلاح مع حماس، ينص على تسليم كل الأسلحة وتفكيك كل الأنفاق".

وأضاف "يجب على حماس أن تفي بالتزاماتها بشكل فوري، بما فيها إعادة آخر جثة (رهينة) لإسرائيل" فيما تتهم الدولة العبرية حماس بتأخير تسليم جثمان ران غفيلي.

لكن حركة حماس تؤكّد أنها تواجه صعوبات في العثور عليه بسبب الدمار الهائل في القطاع ونقص المعدات.

كما تنص الخطة على نشر قوة استقرار دولية في القطاع وتدريب وحدات الشرطة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يتولى الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط من مطلع 2015 حتى نهاية 2020، قيادة العمليات الميدانية لمجلس السلام.

ووفقا لموقع "أكسيوس"، من بين الدول المتوقع انضمامها إلى المجلس المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والسعودية، وقطر، ومصر، وتركيا.