الجامعة العربية تستنكر استخدام الولايات المتحدة الفيتو لمنع وقف إطلاق النار في غزة

استنكر أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العريية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لوقف قرار - أيدته أربع عشرة دولة عضوا في المجلس - يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى القطاع.

وأكد أبوالغيط - في بيان أصدره اليوم - أن هذا الموقف الأمريكي المعزول دوليا والمدان سياسيا وأخلاقيا بمثابة ضوء أخضرلإسرائيل للاستمرار في الحملة الدموية على المدنيين الفلسطينيين في غزة بما في ذلك استمرار سلاح التجويع والتهجير القسري داخل القطاع بهدف إفراغ الشمال من سكانه.

وشدد أبوالغيط على أن الولايات المتحدة عبر استخدامها حق النقض، ترسخ العجز الأممي في مواجهة أخطر صراع في المنطقة، وتشجع الاحتلال على مواصلة الحرب تحقيقا لخطط اليمين الإسرائيلي المتطرف ومخططاته التي تشمل الضم وإعادة الاستيطان.

وأوضح أن استخدام الولايات المتحدة للفيتو للمرة الرابعة في مواجهة قرار لوقف العدوان على غزة يعزز من إخلال مجلس الأمن بمسئولياته حيال صيانة الأمن والسلم الدوليين ويضعف المنظومة الأممية ويقوض الثقة فيها.