الجيش السوري يسيطر على حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل

سيطر الجيش السوري على حي الشيخ مقصود في مدينة حلب صباح اليوم السبت، بعد معارك عنيفة مع مقاتلي قسد وبذلك يسيطر الجيش السوري على كامل أحياء مدينة حلب.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه: " نعلن عن الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل".

ودعت الهيئة " المدنيين في حي الشيخ مقصود إلى البقاء بمنازلهم وعدم الخروج، وذلك بسبب اختباء عناصر قسد وتنظيم (بي كيه كيه) الإرهابي بينهم، ويمكن لأهلنا المدنيين التواصل مع القوات العسكرية الموجودة في شوارع الحي من أجل أي طارئ أو إبلاغ عن تواجد عناصر التنظيم".

وأعلن الجيش السوري إطلاق عملية عسكرية الساعة الـ 11 ليلة أمس للسيطرة على حي الشيخ مقصود.

وأكد مصدر ميداني لـ ( د ب أ):" أن قوات الأمن الداخلي تستعد لاستلام إدارة حي الشيخ مقصود من الجيش بعد تأمين المنطقة بالكامل ".

ومع السيطرة على الشيخ مقصود تكون مدينة حلب تحت سيطرة واحدة منذ عام 2012.

وكان الجيش ​السوري قد ​أعلن ​في وقت سابق ‌عزمه التوغل ‌في ⁠آخر حي يسيطر عليه الأكراد ​في ​حلب أمس الجمعة، بعد رفض ‍الجماعات الكردية هناك طلب الحكومة انسحاب مقاتليها بموجب اتفاق وقف ‍إطلاق النار.

ويأتي ذلك بعد أيام من الاشتباكات العنيفة القوات الكردية والحكومية اندلعت الثلاثاء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين في مدينة حلب وأوقعت 21 قتيلا، وتبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها.

وأفاد مراسل فرانس برس قرب حيّ الشيخ مقصود عن سماع دوي انفجارات متواصلة وشاهد سحب دخان تتصاعد من الحيّ، بعد إعلان الجيش.

وتأتي هذه التطورات على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) منذ توقيع اتفاق في مارس نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت فجر الجمعة عن وقف لإطلاق النار في الحيين، ومنحت المقاتلين الأكراد مهلة لإخلائهما تمهيدا لنقلهم إلى مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

لكن المقاتلين رفضوا وأكّدوا أنهم سيواصلون "الدفاع" عن مناطقهم. وقالت القوات الكردية إن "النداء الذي توجهه قوات حكومة دمشق المؤقتة إلى شعبنا وقواتنا الأمنية هو دعوة للاستسلام، إلا أن شعبنا في هذه الأحياء مصمم على البقاء في أحيائه والدفاع عنها".