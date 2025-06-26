هل تفتح نهاية حرب إيران نافذة أمل لغزة؟

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن تقدم كبير بشأن الحرب على غزة، فيما أكدت حركة حماس أن الاتصالات بشأن التوصل إلى هدنة في القطاع تكثّفت خلال الساعات الماضية، عقب اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب «أعتقد أن تقدماً كبيراً يتحقّق في ما يتعلق بغزة، وأعتقد أن السبب هو الهجوم الذي نفّذناه»، ملمحاً إلى أن الضربات الإسرائيلية والأمريكية في إيران قد تنعكس إيجاباً على الوضع في الشرق الأوسط.

وعكس ترامب تفاؤلاً بتوقعه «أنباء جيدة جداً» بشأن القطاع المدمّر جراء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 20 شهراً، ويواجه أزمة إنسانية حادة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ألمح إلى أن حرب الـ 12 يوماً مع إيران، قد تسهم بإنهاء النزاع في غزة. ويواجه نتانياهو ضغوطاً من معارضيه ومنتدى عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، وكذلك من بعض أعضاء ائتلافه اليميني، لإنهاء الحرب.

البحث عن فرصة

وكان رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي تتوسط بلاده في محادثات الهدنة إلى جانب القاهرة وواشنطن، أكد الثلاثاء أن الدوحة تعمل على استئناف المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال: «نحاول البحث عن فرصة خلال اليومين القادمين لأن تكون هناك مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين للوصول إلى الاتفاق»، مضيفاً: «نتمنى ألّا يستغل الجانب الإسرائيلي وقف إطلاق النار مع إيران لتفريغ ما يريد تفريغه في غزة ويستمر (في) قصفه».

وأكدت حماس، أمس، أن الاتصالات بين الوسطاء والحركة تكثفت بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، متهمة إسرائيل بما أسمته مواصلة التلكؤ.

وأضافت الحركة: اتصالاتنا مع الوسطاء في مصر وقطر لم تتوقف وتكثفت في الساعات الأخيرة. وشددت على أنها ترحب بأي جهود لوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق.

سقوط الضحايا

في غضون ذلك، أعلن الدفاع المدني في غزة أن الجيش الإسرائيلي قتل أمس، 35 فلسطينياً في القطاع. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن طواقمه ومسعفين نقلوا 35 ضحية وعشرات الإصابات بنيران الجيش الإسرائيلي، سواء بالرصاص الحي أو قذائف الدبابات أو غارات جوية، من مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأوضح أن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 30 آخرون بجروح عندما أطلق جنود إسرائيليون النار بالرصاص وقذائف الدبابات في اتجاه آلاف الأشخاص الذين تجمّعوا فجر الأربعاء على طريق صلاح الدين قرب جسر وادي غزة في وسط القطاع للحصول على مساعدات غذائية.

وقال بصل إن سبعة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم أطفال ونساء، لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية قرب محطة الشوا للوقود في حي الشجاعية في شرق مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني بغزة.

وقضى ثلاثة أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مبنى بلدية النزلة في جباليا في شمال غزة، وآخران بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة في منطقة الصبرة في مدينة غزة، وثلاثة في غارة جوية استهدفت منزلاً مكوّناً من طابقين بجوار مدرسة القسطنطينية التي تؤوي مئات النازحين في حي الكرامة في شمال غرب مدينة غزة.