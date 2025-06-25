الإمارات: دول الخليج تقف صفاً واحداً لحماية سيادتها ومصالح شعوبها

أكدت الإمارات أن دول الخليج العربية تقف صفاً واحداً لحماية سيادتها ومصالح شعوبها، انطلاقاً من الروابط الأخوية والمصير المشترك الذي يجمعها. جاء ذلك خلال مشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، في الاجتماع الاستثنائي الـ49 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الدوحة، وبحث آخر مستجدات الاعتداء الإيراني الذي استهدف دولة قطر الشقيقة.

وأشار سموه إلى أن هذا الاجتماع يجسد وحدة الصف الخليجي، ويعكس عمق التضامن والتلاحم بين دول المجلس في مواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها.

إلى ذلك، ساد الهدوء الحذر لأول مرة منذ 12 يوماً على اشتعال المواجهات بين إيران وإسرائيل، وسط ترحيب دولي بالاتفاق على وقف إطلاق النار، وتخللت اليوم الأول أنباء عن إسقاط الدفاعات الإيرانية مسيرات هجومية في شمال البلاد.

وكان لافتاً تهنئة كل من إيران وإسرائيل شعبيهما بالنصر، حيث هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شعبه «بالنصر العظيم»، فيما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ«انتصار تاريخي»، في خطاب تعهّد فيه منع طهران من إعادة بناء منشآتها النووية.

كما دعا كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي.