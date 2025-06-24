أربعة قتلى في إسرائيل بآخر قصف صاروخي إيراني قبل سريان الهدنة





أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي الثلاثاء مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في هجوم صاروخي إيراني في جنوب إسرائيل، قبل لحظات من دخول وقف إطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ.

وقالت "نجمة داوود الحمراء" في بيان إنّه "عقب سقوط الصاروخ في جنوب إسرائيل: حتى الآن، أبلغت فرق نجمة داوود الحمراء عن مقتل أربعة أشخاص، ونقل شخصين مصابين بجروح متوسطة إلى المستشفى، فيما يعالج حوالى ستة أشخاص مصابين بجروح طفيفة في الموقع".

ولم يكشف جهاز الإسعاف الإسرائيلي عن موقع الضربة، لكن وسيلة إعلام إسرائيلية أفادت بأنها في جنوب بئر السبع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق دفعات متعددة من الصواريخ الإيرانية فجر الثلاثاء في حوالي ساعتين، مع انطلاق صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، وكذلك في مواقع أخرى في شمال الدولة العبرية وجنوبها.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن دفاعاته الجوية اعترضت أكثر من 500 صاروخ أطلقتها إيران على البلاد بالإضافة إلى حوالى ألف مسيّرة.